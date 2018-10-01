Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 октября 201805:21

Дальневосточные ученые сделали уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера

Ученые из Дальневосточного федерального университета получили уникальные фото кометы Джакобини-Циннера. Небесное тело снято "в профиль". Изучение фотографий прольет свет на свойства космической пыли, а значит – и на тайны возникновения и эволюции Солнечной системы, передает РИА Новости.

Комета была заснята под углом в 80 градусов, то есть "в профиль". Это позволило астрофизикам точно оценить расстояние, на которое комета выбрасывает частицы пыли в сторону Солнца ("пылевой комы"). Имея эти данные, ученые могут определить скорость, с которой комета выбрасывает частицы пыли, а также то, как на них влияет солнечное излучение.

На одной из фотографий помимо высоко детализированной кометы видны растянутые изображения звезд – их треки.

Комета 21P/Джакобини-Циннера была открыта в начале прошлого века. Это прародитель метеорного потока Дракониды. Комета пролетает возле Земли раз в 6,6 лет. В сентябре можно было наблюдать ее движение через созвездия Возничего, Близнецов, Ориона и Единорога.

Сейчас

03:00

Пожар в иркутском мебельном гипермаркете потушен

02:11

В Иркутске локализован пожар в мебельном гипермаркете

23:18

Крупный мебельный центр горит в Иркутске

20:50

Трое детей стали жертвами пожара в Кузбассе

19:20

Порошенко: Путин сделал Украину "более европейской"

18:53

У "Боинга" лопнули шины при вылете из Оша в Москву

18:49

Порошенко рассчитывает на американские системы ПВО

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

На Крымском мосту открывается грузовое движение

На Крымском мосту открывается грузовое движение

4 часа назад
Македония в огне новых споров: камнем преткновения стала явка на референдум

Македония в огне новых споров: камнем преткновения стала явка на референдум

3 часа назад
Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"

Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"

12 часов назад
Пожар в иркутском мебельном гипермаркете потушен

Пожар в иркутском мебельном гипермаркете потушен

3 часа назад
Французский президент стремительно теряет политический рейтинг

Французский президент стремительно теряет политический рейтинг

4 часа назад
В России будет создан новейший артиллерийский комплекс "Набросок"

В России будет создан новейший артиллерийский комплекс "Набросок"

6 часов назад
Поправки Путина принципиально поменяли пенсионный законопроект

Поправки Путина принципиально поменяли пенсионный законопроект

7 часов назад
Искры из-под колес: Путин лично вручил кубок Хэмилтону

Искры из-под колес: Путин лично вручил кубок Хэмилтону

8 часов назад
Кожемяко, Коков и Морозов: перестановки в губернаторском корпусе

Кожемяко, Коков и Морозов: перестановки в губернаторском корпусе

8 часов назад
Новая утечка данных может стоить Facebook $1,6 млрд

Новая утечка данных может стоить Facebook $1,6 млрд

3 часа назад
В Симферополе во время урока умер школьник

В Симферополе во время урока умер школьник

7 часов назад
Обнародованы данные о гибели российских военных в Сирии

Обнародованы данные о гибели российских военных в Сирии

12 часов назад
В России начнут штрафовать за нарушения в сфере долевого строительства

В России начнут штрафовать за нарушения в сфере долевого строительства

8 часов назад
Россия накроет Сирию защитным куполом

Россия накроет Сирию защитным куполом

10 часов назад
В ООН Порошенко "закосил" под Трампа

В ООН Порошенко "закосил" под Трампа

8 часов назад
Вучич оставил в силе высший уровень боеготовности сербской армии

Вучич оставил в силе высший уровень боеготовности сербской армии

10 часов назад
Хант сравнил Евросоюз с СССР

Хант сравнил Евросоюз с СССР

8 часов назад
Многомиллиардные прибыли: США устраивает рост производства опиатов в Афганистане

Многомиллиардные прибыли: США устраивает рост производства опиатов в Афганистане

9 часов назад
"Деньги лежат у вас под ногами": модная пирамида тянет средства из россиян

"Деньги лежат у вас под ногами": модная пирамида тянет средства из россиян

8 часов назад
У Усманова осталось много активов на Западе

У Усманова осталось много активов на Западе

10 часов назад
В России начинается осенний призыв в армию

В России начинается осенний призыв в армию

5 часов назад
Россиянки взяли все золото клубного чемпионата мира по художественной гимнастике

Россиянки взяли все золото клубного чемпионата мира по художественной гимнастике

6 часов назад
Захарова скептически отнеслась к идее "ребрендинга" Солсбери

Захарова скептически отнеслась к идее "ребрендинга" Солсбери

8 часов назад
Убийцам Куциака в Словакии вынесен приговор

Убийцам Куциака в Словакии вынесен приговор

8 часов назад
С "воровскими послами" Константинополя мало контактируют даже раскольники

С "воровскими послами" Константинополя мало контактируют даже раскольники

9 часов назад
Трое детей стали жертвами пожара в Кузбассе

Трое детей стали жертвами пожара в Кузбассе

9 часов назад
"Спартак" на глазах у Джона Терри проиграл в Москве "Ростову"

"Спартак" на глазах у Джона Терри проиграл в Москве "Ростову"

9 часов назад
Мюнхенский сговор как спусковой крючок Второй мировой войны

Мюнхенский сговор как спусковой крючок Второй мировой войны

9 часов назад
Американский капитан рассказал о "людях второго сорта" в украинской армии

Американский капитан рассказал о "людях второго сорта" в украинской армии

9 часов назад
Раны на голове: мужчина избил лопатой 8-летнего калининградца

Раны на голове: мужчина избил лопатой 8-летнего калининградца

10 часов назад
Евкуров ответил на нефтяные претензии "фантазеров"

Евкуров ответил на нефтяные претензии "фантазеров"

10 часов назад
Выборы главы ДНР: пострадавший при взрыве Хакимзянов выбыл из гонки

Выборы главы ДНР: пострадавший при взрыве Хакимзянов выбыл из гонки

10 часов назад
Порошенко: Путин сделал Украину "более европейской"

Порошенко: Путин сделал Украину "более европейской"

10 часов назад
Хоккеисты "Ак Барса" победили "Адмирал" в чемпионате КХЛ

Хоккеисты "Ак Барса" победили "Адмирал" в чемпионате КХЛ

10 часов назад
Горловка погрузится в траур по погибшим детям

Горловка погрузится в траур по погибшим детям

12 часов назад
"Как обезьяны": Барбра Стрейзанд рассказала о клонах своей собаки

"Как обезьяны": Барбра Стрейзанд рассказала о клонах своей собаки

13 часов назад
5 способов убрать морщины без пластики и инъекций

5 способов убрать морщины без пластики и инъекций

15 часов назад
4 мифа о здоровье сердца, про которые нужно забыть

4 мифа о здоровье сердца, про которые нужно забыть

18 часов назад
Стало известно, какие игрушки больше всего покупали в России в 2018 году

Стало известно, какие игрушки больше всего покупали в России в 2018 году

19 часов назад
В России подорожали еще две модели Kia

В России подорожали еще две модели Kia

28.09.2018 16:07
Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

28.09.2018 15:25