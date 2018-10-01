Дальневосточные ученые сделали уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера

Ученые из Дальневосточного федерального университета получили уникальные фото кометы Джакобини-Циннера. Небесное тело снято "в профиль". Изучение фотографий прольет свет на свойства космической пыли, а значит – и на тайны возникновения и эволюции Солнечной системы, передает РИА Новости.

Комета была заснята под углом в 80 градусов, то есть "в профиль". Это позволило астрофизикам точно оценить расстояние, на которое комета выбрасывает частицы пыли в сторону Солнца ("пылевой комы"). Имея эти данные, ученые могут определить скорость, с которой комета выбрасывает частицы пыли, а также то, как на них влияет солнечное излучение.

На одной из фотографий помимо высоко детализированной кометы видны растянутые изображения звезд – их треки.

Комета 21P/Джакобини-Циннера была открыта в начале прошлого века. Это прародитель метеорного потока Дракониды. Комета пролетает возле Земли раз в 6,6 лет. В сентябре можно было наблюдать ее движение через созвездия Возничего, Близнецов, Ориона и Единорога.