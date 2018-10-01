Супертайфун "Трами" наделал бед в Японии и движется к Курилам

Как минимум два человека погибли в Японии из-за тайфуна "Трами". Еще двое числятся пропавшими без вести, более сотни пострадали. Власти страны, опасаясь оползней и наводнений, распорядились об эвакуации примерно четырех миллионов жителей.

Около полумиллиона домов обесточены, передает телеканал "Россия 24". Движение поездов приостановлено, закрыт международный аэропорт в Осаке. Вынужденно отменены более тысячи авиарейсов.

Супертайфун "Трами" обрушился на Японию накануне. Скорость ветра достигала ста шестидесяти километров в час. По словам синоптиков, сегодня "Трами" доберется до Курильских островов. Он принесет сильный ветер и мощные ливни.