1 октября 201806:31
В Якутии возобновлены поиски пропавшего в горном ущелье вертолета
В Якутии возобновились поиски вертолета Robinson, который совершил жесткую посадку еще в субботу, 29 сентября. Предположительно, машина села в горном ущелье на севере региона. Пилот по спутниковому телефону сообщил, что получил травмы, но его жизни ничего не угрожает. Он сразу же отправил свои координаты, но больше на связь не выходил. Спасатели говорят, что его GPS-трекер, возможно, разрядился.
К месту посадки на вездеходах сквозь пургу пробирается наземная группа. Поиски с воздуха осложняет плохая погода, сообщает телеканал "Россия 24".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Обнародованы данные о гибели российских военных в Сирии
- Авиадиспетчер ценой жизни спас пассажиров самолета
- В Горловке на мине подорвались дети
- Камеры сняли последние секунды жизни Захарченко
- Британский принц приехал в Москву, несмотря на скандал со Скрипалями
- Российскую подлодку назвали самой грозной
Самое читаемое
-
Сварены заживо: ребята отмечали 20-летие, когда их залило кипятком
- Председатель Госдумы ответил депутату, которой не хватает 380 тысяч в месяц
- Авиадиспетчер ценой жизни спас самолет с пассажирами во время землетрясения в Индонезии
- В Охотском море косатки напали на рыбацкую лодку, один человек пропал
- Неизвестный изрубил 8-летнего школьника лопатой
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)
- Стало известно, на сколько подорожают автомобили в России
- В России подорожали еще две модели Kia
Экономика
-
Расходы на обслуживание долга США превысят оборонный бюджет
- Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями
- "Зенит" и Leica представили первую совместную камеру Zenit M
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Санкционное промедление: рубль укрепился до максимума с августа
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Вино + шоколад + пиво: диета вашей мечты против воспалений
Вести в 20.00
-
Захват храма на Украине
- Регионам представили новых губернаторов
- Трагедия в Петербурге: 500 тонн кипятка залило кафе за секунды
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Собянин рассказал, на что идут деньги от фестивалей и ярмарок
- Губернатор Подмосковья - о мусоре, Urban Group и лишних новостройках
- Октябрь готовит москвичам бабье лето
- Мошенники выманили миллиарды рублей у пенсионеров
- Столичных фармацевтов поймали на торговле наркотиками
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Разгадана природа "извержений" самых больших во Вселенной звёзд
- Экологи: растения захватывают потеплевшую Арктику
- Раскат грома на рассвете: обнаружен новый вид 12-тонного динозавра
- Учёные создали химиотерапевтический гидрогель для лечения рака кожи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
Сегодня
На Крымском мосту открывается грузовое движение
6 часов назад
Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"
14 часов назад
Новая утечка данных может стоить Facebook $1,6 млрд
4 часа назад
Россия накроет Сирию защитным куполом
11 часов назад
В ООН Порошенко "закосил" под Трампа
10 часов назад
У Усманова осталось много активов на Западе
12 часов назад
Звезда "Железного человека" Гвинет Пэлтроу вышла замуж
15 минут назад
В России в тестовом режиме стартует перепись населения
35 минут назад
В России начались испытания электромагнитного оружия
4 часа назад
Пожар в иркутском мебельном гипермаркете потушен
4 часа назад
В России начинается осенний призыв в армию
6 часов назад
Убийцам Куциака в Словакии вынесен приговор
10 часов назад
Трое детей стали жертвами пожара в Кузбассе
10 часов назад
Мюнхенский сговор как спусковой крючок Второй мировой войны
11 часов назад
Евкуров ответил на нефтяные претензии "фантазеров"
11 часов назад
Порошенко: Путин сделал Украину "более европейской"
12 часов назад
Хоккеисты "Ак Барса" победили "Адмирал" в чемпионате КХЛ
12 часов назад
Горловка погрузится в траур по погибшим детям
14 часов назад
5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
16 часов назад
4 мифа о здоровье сердца, про которые нужно забыть
20 часов назад
В России подорожали еще две модели Kia
28.09.2018 16:07