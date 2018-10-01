В Якутии возобновлены поиски пропавшего в горном ущелье вертолета

В Якутии возобновились поиски вертолета Robinson, который совершил жесткую посадку еще в субботу, 29 сентября. Предположительно, машина села в горном ущелье на севере региона. Пилот по спутниковому телефону сообщил, что получил травмы, но его жизни ничего не угрожает. Он сразу же отправил свои координаты, но больше на связь не выходил. Спасатели говорят, что его GPS-трекер, возможно, разрядился.

К месту посадки на вездеходах сквозь пургу пробирается наземная группа. Поиски с воздуха осложняет плохая погода, сообщает телеканал "Россия 24".