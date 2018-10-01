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1 октября 201806:48

Премьер Македонии провозгласил референдум успешным

EPA

Премьер-министр Македонии считает прошедший референдум о переименовании страны успешным и не планирует покидать свой пост. Об этом Зоран Заев заявил после публикации данных избиркома, по информации которого явка оказалась ниже положенных 50 процентов.

В воскресенье жители страны голосовали по вопросу переименования государства в Северную Македонию. Такой шаг позволит разрешить многолетний спор Скопье и Афин и откроет Македонии путь в ЕС и НАТО.

Большая часть пришедших на участки поддержала изменения.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что для Скопье дверь в НАТО открыта, однако все процедуры на национальном уровне должны быть соблюдены. В Евросоюзе призвали уважать итоги референдума в Македонии, несмотря на низкую явку, сообщает телеканал "Россия 24".

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