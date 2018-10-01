Семен Варламов помог "Колорадо" обыграть "Даллас" в предсезонном матче НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги проводят заключительные предсезонные контрольные матчи перед стартом регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" на чужом льду победил "Даллас Старз" со счетом 6:5.

В составе победителей полный матч провел российский голкипер Семен Варламов, который Варламов отразил 32 из 37 бросков по своим воротам. У проигравших более 20 минут на площадке провел российский нападающий Александр Радулов, который отметился результативной передачей.

В других матчах игрового дня "Нэшвилл Предаторз" в овертайме обыграл "Каролину Харрикейнз" – 5:4, у проигравших голевой пас отдал Андрей Свечников. "Вегас Голден Найтс" на своем льду уступил "Сан-Хосе Шаркс" – 2:5.