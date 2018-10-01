В России в тестовом режиме стартует перепись населения

В России стартует пробная перепись населения. За месяц специалисты Росстата планируют отработать новшества, которые собираются использовать через два года во время всероссийской переписи. Так впервые информацию о населении планируют собирать через Интернет. Заполнять переписные листы граждане смогут сами через Единый портал госуслуг. Сделать это можно уже ближайшие 10 дней.

Во второй половине октября перепись будет проходить локально — на территории 10 городов, передает телеканал "Россия 24". Кроме того, впервые оценят потенциал рабочей силы. Будет, например, вопрос, готов ли респондент принять работу, даже если ее не искал, и рассматривает ли переезд ради трудоустройства.