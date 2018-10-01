Москва встречает победителей EuroSkills-2018

Сегодня в Москву вернутся триумфаторы европейского чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills — сборная России.

Наша команда стала лучшей не только по количеству набранных баллов, но и по медалям. В копилке молодых профессионалов из России — девять золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали. Чемпионат проходил в Будапеште, сообщает "Россия 24".

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил сборную страны с успехом и подчеркнул: EuroSkills-2018 в очередной раз доказал, что в России много амбициозных, квалифицированных и талантливых людей.