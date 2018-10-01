Япония ввела облегченный визовый режим виз для туристических групп из России

Российским туристам с сегодняшнего дня будет проще получить визу в Японию. Требования смягчили для путешественников, которые собираются в эту страну в составе группы максимум на 30 дней (через туркомпанию).

Теперь им нужны только загранпаспорт и визовая анкета.

Ранее требовались многие другие документы, в том числе справка о зарплате с места работы и выписки с банковских счетов. Упростить процедуру договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам сентябрьской встречи во Владивостоке.