Пожар в иркутском мебельном центре: причины выяснит следствие

Следователи выясняют причины пожара в крупном мебельном центре в Иркутске. Огонь полностью уничтожил здание площадью 13 тысяч квадратных метров. Обрушилась крыша и перекрытия второго этажа, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на МЧС региона. Была угроза для жилой двухэтажки и деревянных складов, которые находятся по соседству, но распространения удалось избежать.

Комплекс вспыхнул вечером 30 сентября. На место прибыли почти полсотни пожарных и 16 единиц техники. Пострадавших нет. Пожару, который уже потушен, присвоен третий номер сложности.