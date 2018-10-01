Скончался один из фигурантов дела о крушении судна "Дальний восток"

На Сахалине на 70 году жизни скончался Александр Кудрицкий – один из осужденных по делу о крушении траулера "Дальний Восток". Он умер в Сахалинской областной больнице от остановки сердца.

Адвокат Кудрицкого Евгений Ефимчук сообщил, что его подзащитный был отправлен в следственный изолятор, несмотря на болезнь сердца. В мае 2018 года он был освобожден, однако, по словам адвоката, "сердце его не выдержало". Ефимчук собирается обжаловать дело в кассационном порядке, передает ТАСС.

Крушение траулера "Дальний Восток" произошло 2 апреля 2015 года. Судно затонуло в Охотском море. Из 132 человек, находившихся на его борту, спаслись 63. Кудрицкий был заместителем генерального директора по безопасности судовладельца — ООО "Магеллан". Он был осужден, а затем освобожден по амнистии. Другие подсудимые получили сроки от пяти лет восьми месяцев до шести с половиной лет.