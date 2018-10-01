Генконсульство России просит Сеул объяснить причины задержания российского судна

Генконсульство России обратилось в МИД Южной Кореи с просьбой объяснить ситуацию с задержанием судна "Севастополь" в порту Пусан. Об этом сообщили в компании "Гудзон", которой принадлежит корабль. По словам представителя Международной федерации транспортных рабочих, это связано с санкциями в отношении фирмы.

Ранее стало известно, что США включили в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Штаты считают, что они якобы перевозили очищенные нефтепродукты, которые перекачивали на суда Северной Кореи в открытом море, передает телеканал "Россия 24".