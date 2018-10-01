ЦСКА в восьмой раз выиграл баскетбольный Кубок Гомельского

В Москве завершился традиционный предсезонный товарищеский турнир по баскетболу под названием Кубок Гомельского. В нем принимают участие одни из сильнейших команд Европы. Победителем нынешнего розыгрыша стал московский ЦСКА.

В финальном матче армейцы одержали победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 87:83​​​. Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 22 очка.

Третьим стал греческий "Олимпиакос", который в овертайме со счетом 91:89 обыграл казанский УНИКС.

ЦСКА выиграл Кубок Гомельского в восьмой раз.