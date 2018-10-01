Канада, США и Мексика подпишут новый торговый договор вместо НАФТА

Оттава и Вашингтон договорились о перезаключении сделки по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Подробностей пока мало. Известно, что соглашение останется трехсторонним (США, Канада, Мексика) и будет подписано в течение двух месяцев.

Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность президента США, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение.

По данным Global News, Канада пошла на уступки в вопросе доступа США к рынку молочной продукции. А Белый дом в свою очередь согласился оставить пункт о разрешении торговых разногласий в специальном арбитражном суде (ранее он выступал категорически против этой процедуры).

Достигнутые договоренности США и Канады сохранят НАФТА как трехстороннее торговое соглашение, лидеры трех стран подпишут его в течение двух месяцев, сообщает ТАСС.

В совместном заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера говорится, что новый договор "укрепит средний класс, создаст хорошие, хорошо оплачиваемые рабочие места и новые возможности для около половины миллиарда людей".