Климов выиграл общий зачет летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

В воскресенье, 30 сентября, в Австрии состоялся предпоследний этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Россиянин Евгений Климов занял на нем четвертое место, что позволило ему досрочно одержать победу в общем зачете за один этап до завершения соревнований.

Сейчас на счету Климова 555 очков, а у его ближайшего преследователя немца Карла Гайгера только 416. Российский лыжник стал недосягаемым для преследователей.