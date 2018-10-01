Звезда "Железного человека" Гвинет Пэлтроу вышла замуж

Гвинет Пэлтроу опубликовала в своем Instagram фото с обручальными кольцами, подтвердив тем самым информацию о своем замужестве. Актриса, ставшая звездой фильмов о Железном человеке и киноэпопеи "Мстители", вышла замуж за сценариста, продюсера и режиссера, американца Брэда Фэлчака. Он прославился работами над сериалами, такими как "Американская история ужасов", "Хор", "Королевы крика". Гвинет Пэлтроу снималась в его сериале "Хор".

"Раньше у меня никогда не было свадьбы", — призналась 46-летняя актриса. Она сообщила, что в восторге, передает РИА Новости. Фэлчак и Пэлтроу в январе 2018 года объявили о помолвке спустя три года отношений.

Свадьба прошла в Ист-Энде Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк). В числе гостей были режиссер Стивен Спилберг, актриса Камерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом, актер Джерри Сайнфелд.