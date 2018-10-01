В Москве стартовала эстафета огня Универсиады-2019

В Москве в парке "Зарядье" стартовал российский этап эстафеты огня Зимней универсиады-2019, которая уже в следующем году в марте пройдет в городе Красноярск.

Огонь Студенческих игр зажгли в Турине, затем его встретила Алма-Ата и китайский Харбин, а первым городом следования огня по России стала Москва. Всего в эстафете примут участие 30 городов страны.

Первым движение с факелом начал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Принял эстафету Сергей Малышев – старший вице-президент и финансовый директор компании "Норникель", которая является генеральным партнером Универсиады-2019.

"Это наш край, мы являемся частью этого региона, его промышленным потенциалом, — подчеркнул Малышев. — Для нас очень важно как духовно-нравственное развитие, так и здоровье наших сотрудников и всех коллег, которые живут в этом регионе. "Норникель" поддерживает спорт высоких достижений и массовый спорт, мы продвигаем здоровый образ жизни. Это одна из основных составляющих нашей социальной ответственности".

Завершилась эстафета большим концертом в Лужниках.

Зимняя универсиада – прекрасная возможность для экономического, политического и статусного роста Красноярского края. Ведь наследием Красноярска станет современная инфраструктура, а в соревнованиях примут участие спортсмены, которые будут творить будущую историю российских побед в большом спорте.

Старший вице-президент "Норникеля" Сергей Малышев отметил: