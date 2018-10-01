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1 октября 201808:50

Поиски вертолета "Робинсон" приостановлены из-за непогоды

Из-за непогоды до вторника приостановлены поиски пилота вертолета "Робинсон", совершившего аварийную посадку в Момском районе Якутии, передает ТАСС.

В Единой диспетчерской службе Момского района пояснили, что в настоящее время в районе поисков видимость нулевая, пурга. Вездеходы остановились и ждут улучшения погоды. Пилот вертолета на связь не выходил.

Как сообщалось ранее, 29 сентября частный вертолет "Робинсон" вылетел из Среднеколымска в Усть- Неру. Он был вынужден совершить аварийную посадку в районе села Сасыр Момского района Якутии.

По данным МЧС, после посадки пилот вышел на связь по спутниковому телефону и сообщил, что находится в ущелье. Поиски возобновились в понедельник.

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