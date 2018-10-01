Теннисистка Потапова вошла в топ-100 рейтинга WTA впервые в карьере

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга. В сотню лучших теннисисток мира впервые в карьере попала россиянка Анастасия Потапова, которая расположилась на 93-й строчке. 17-летняя спортсменка сумела подняться за неделю на 39 мест, набрав 656 баллов.

Рейтинг лучших теннисисток мира по-прежнему возглавляет румынка Симона Халеп (8061 очко). Следом идут датчанка Каролин Возняцки (5610) и немка Ангелик Кербер (5345), сообщает официальный сайт WTA.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина расположилась на 12-й строчке (3355). Далее идут Мария Шарапова (25-е место, 2003 очка), Анастасия Павлюченкова (34-е, 1495), Екатерина Макарова (56-е, 1027), Евгения Родина (85-е, 720), Анастасия Потапова (93-е, 656), Елена Веснина (96-е, 638) и Анна Блинкова (99-е, 619).