Самолет вынужденно сел в Краснодаре из-за неубравшегося шасси

В Краснодаре совершил вынужденную посадку пассажирский самолет.

Лайнер вылетел из Сочи и направлялся в московский аэропорт Внуково. Во время взлета у него не сработал механизм уборки шасси, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Капитан экипажа принял решение совершить посадку в Краснодаре.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе компании "Базэл Аэро", которая управляет аэропортами Краснодарского края, в 07:09 по московскому времени самолет благополучно приземлился. На борту Boeing находились 176 пассажиров, никто не пострадал. В настоящее время аэропорт Краснодара работает в штатном режиме.