Из трех тюрем в Индонезии сбежали более тысячи заключенных

После землетрясения из трех тюрем, расположенных в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сбежали 1200 заключенных, передает ТАСС.

По словам официального представителя министерства юстиции страны, заключенные сбежали из-за страха пострадать от подземных толчков. Отмечается, что заключенные совершили побег из переполненных тюрем в городе Палу и регентсве Дунгала в провинции Центральный Сулавеси. В одной из тюрем, из которой сбежали 343 человека, во время землетрясения начался пожар.

Как сообщалось ранее, 28 сентября в провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4. В течение почти двух суток было зафиксировано около 170

повторных толчков. Они стали причиной возникновения цунами, во время которого высота волн составляла 3-5 метров. Согласно последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тысячи человек, сотни получили тяжелые ранения.

Свои дома покинули как минимум 16 тысяч местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц и торговых центров.