В Иркутской области вертолет старателей зацепил ЛЭП и упал в реку

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи вертолета Robinson в районе города Бодайбо Иркутской области.

"У нас есть информация о данном факте. Начинаем проверку", — сказали ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщил мэр Бодайбо Евгений Юмашев, на борту пропавшего вертолета находились два человека — пилот и пассажир (механик). Уже известно, что оба они погибли, сообщил мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

"Вертолет нашли, он на глубине, затонул, — сказал он. - Ждем водолазов. Тел на берегу нет".

Геликоптер принадлежит артели старателей "Витим". По предварительным данным, он зацепил ЛЭП, проходящую через реку Витим (приток Лены, одна из крупнейших рек Восточной Сибири), и затонул в 15 метрах от берега.

Бодайбинский район находится на востоке Иркутской области, граничит с Якутией, Бурятией и Забайкальским краем. Сейчас в районе неблагоприятные погодные условия — пасмурно, идет дождь, около 5 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson-44 пропал в Бодайбинском районе Иркутской области. Пилот в установленное время не вышел на связь.