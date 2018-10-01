По Крымскому мосту проехали более 700 грузовиков

Крымский мост полностью открыт для всех видов автотранспорта. Сегодня ровно в полночь по нему стартовало движение большегрузов.

Ранее мостом пользовались водители автобусов и легковушек. Фуры пересекали Керченский пролив на паромах, напоминает "Россия 24".

По данным информационного центра "Крымский мост", в первые восемь часов мостом воспользовались более 700 грузовиков, в том числе на Тамань — 324 грузовиков, в Керчь — 382 грузовиков. Также по мосту проехали почти 80 автопоездов общим весом более 15 тонн и 56 — общим весом более 35 тонн.

Глава Росавтодора Роман Старовойт рассказал ТАСС, что инфраструктура моста и подходов к нему подготовлена для приема и комфортного безопасного движения и легковушек, и грузовиков. К открытию моста для фур специалисты уложили необходимый слой асфальтобетона на автоподходах, а также обустроили стационарные досмотровые комплексы.

Движение автомобилей по Крымскому мосту, который соединил полуостров с другими регионами России, 15 мая открыл президент Владимир Путин. Строительство железной дороги продолжается, открытие запланировано на 2019 год.