Макарова не смогла справиться с Мугурусой на теннисном турнире в Пекине

Российская теннисистка Екатерина Макарова в первом раунде представительного турнира в Пекине встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под 14-м номером. Россиянка ничего не смогла противопоставить сопернице, уступив ей в двух партиях со счетом 0:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. В следующем круге Мугуруса сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее турнир в Пекине покинули Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.