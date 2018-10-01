Упавший в Бодайбо вертолет лежит в реке на 11-метровой глубине

Вертолет Robinson R44, который упал в городе Бодайбо Иркутской области, лежит на глубине 11 метров.

Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев рассказал "Интерфаксу", что в Бодайбо нет своих водолазов. Они должны завтра прилететь на самолете из Иркутска и приступить к подъему вертолета. Машина лежит на дне реки Витим в 15 метрах от берега.

Судьба пилота Владимира Суханова и механика Сергея Егоскина, которые находились на борту вертолета, продолжает оставаться неизвестной. По словам мэра, на берегу людей не нашли.

"Можно предположить, что водолазы найдут тела погибших в кабине вертолета. Однако их могло унести течением", — сказал Юмашев.

Вертолет Robinson R44, принадлежащий ЗАО "Артель старателей "Витим", зацепил ЛЭП и упал в реку Витим в понедельник в 12:25 по местному времени. На месте падения организованы поисково-спасательные работы. Они осложняются очень сильным течением реки. Задействованы 36 человек и 11 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды плавают документы.

Артель старателей "Витим" занимается добычей золота в Бодайбинском районе. В июле этого года Росавиация аннулировала у нее сертификат летной годности, который изначально был выдан до 4 июля 2020 года.