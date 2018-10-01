Парусный спорт. "Ника" и "Броненосец" в тройке лучших класса RC44

В португальском Кашкайше завершился чемпионат мира в классе RC44, который команды яхт-клуба Санкт-Петербурга завершили с блестящим результатом. "Ника" Владимира Просихина завоевала свой третий титул чемпионов мира, а "Броненосец" Кирилла Фролова взял бронзу.

Парусная Мекка Португалии, городок Кашкайш принимал чемпионат мира класса RC44 во второй раз. И во второй раз здесь побеждает российская "Ника". Свой первый титул в классе Владимир Просихин завоевал здесь в 2015 году, но в нынешнем сезоне победа была более уверенной.

Достаточно сказать, что "Ника" возглавила зачет чемпионата уже после второго дня гонок, но перед решающим днем преимущество перед ветеранами класса, словенской Cereef было незначительным. В первой гонке словенцы обошли "Нику", но далее, по словам Владимира, "отказались от матч-рейса", и "Ника" финишировала впереди соперника, а победа в заключительной гонке устранила все сомнения.

"Вспоминая 2015 год скажу, что сегодняшние гонки дались нам сложнее, более свежий ветер, сложней контролировать яхту и скорости выше, — комментирует Просихин, — но мы получили невероятное удовольствие от гонок, и конечно, от третьего титула чемпионов мира в классе RC44".

Нынешний результат "Ники" стал действительно историческим, так как команда Просихина стала единственной трехкратной чемпионкой мира в классе RC44.

В свою очередь, для пропустившей старт сезона команды Яхт-клуба Санкт-Петербурга две победы в первый день чемпионата мира в Кашкайш стали настоящей сенсацией. 27 сентября экипаж Фролова сделал заголовки выиграв две гонки из трех. Но эйфория длилась недолго, уже во второй день команда уступила первую строчку одноклубникам "Ника", а после третьего дня соревнований, с четырьмя штрафными очками, и вовсе выпала из лидирующей группы.

Очевидно, что для чемпионов мира 2014 года, экипажа "Броненосца" заключительный день был решающим в борьбе за медали. Положение команды в турнирной таблице сложно было назвать стабильным, но второй приход в первой гонке дня, и последовавшая победа прибавили уверенности.

"Броненосец" вернулся в тройку и завершил чемпионат с бронзой при равенстве очков с ветеранами класса, многократными победителями прошлых сезонов, британской "Аквой". Тай-брейк в пользу россиян был разрешен благодаря трем победам "Броненосца", завоеванным в предыдущие дни. Кстати, единственной командой, которая выиграла больше гонок в этом чемпионате, стала словенская Cereef (4 против 3 у россиян).

"Мы сами создали себе проблемы и потом героически их решали, — комментирует рулевой "Бро-неносца" Кирилл Фролов, — но нам удалось завоевать медаль, и мы, конечно, поздравляем "Нику" с заслуженной победой".

В нынешнем составе для "Броненосца" это уже вторая бронза чемпионата мира. Предыдущую медаль команда Фролова завоевала на чемпионате мира 2017 в Марстранде.

С завершением чемпионата мира RC44 в Кашкайш, сезон класса практически закончен. Впереди команды ждет решающая схватка за титулы сезона, которая состоится в середине ноября здесь же, в Португалии. Перед развязкой сезона "Ника" возглавила зачет с преимуществом в один пункт к словенской Cereef. Еще на одно очко больше у монегасков "Харизма". Выступив всего лишь в двух этапах из четырех в сезоне 2018, "Броненосец" идет на седьмом месте.