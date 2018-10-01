Мужчина, застреливший любителя громкой музыки, задержан

Полицией при содействии Росгвардии задержан мужчина, подозреваемый в том, что из травматического пистолета застрелил в городе Волжский водителя, рано утром громко включившего музыку в своем автомобиле, передает РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, утром в воскресенье 32-летний житель Волжского выстрелил из своего травматического пистолета в голову мужчине во дворе своего дома​​​, от полученных ранений мужчина скончался.

Преступник скрылся с места преступления на автомобиле, но был задержан спустя несколько часов по месту жительства родственников в Волгограде.

По информации СК РФ по Волгоградской области, в районе 5 часов утра подозреваемый проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. Он услышал, что его жена делает кому-то замечание через окно. Злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и вышел из подъезда.

Отмечается, что мужчина сразу выстрелил в голову обидчику, который был к тому же нетрезв. Он даже не попытался решить проблему мирным способом.

Мужчина полностью признал свою вину в содеянном, написал явку с повинной. Следствие продолжается.