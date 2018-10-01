Диего Марадона: советую Месси не возвращаться в сборную Аргентины

Легенда мирового футбола Диего Марадона считает, что форварду испанской "Барселоны" Лионелю Месси не стоит возвращаться в национальную команду. После чемпионата мира по футболу в России аргентинец попросил не вызывать его в сборную до 2019 года.

"Я бы советовал Месси вовсе не возвращаться в сборную. В сборной во всем его винят. Даже если проигрывает юношеская сборная. Настало время смириться и посмотреть, может ли еще кто-то нести на себе ответственность за всех", — приводит слова Марадоны "Спорт-экспресс".

Напомним, что на чемпионате мира по футболу, который прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, аргентинская сборная не смогла выйти в четвертьфинал турнира, уступив французской команде.