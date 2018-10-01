Пешеход-нарушитель спровоцировал ДТП в Минске. Видео

Вечером в минувшее воскресенье, 30 сентября, регистратор очевидца запечатлел момент аварии, произошедшей на Логойском тракте в столице Белоруссии.

На записи видно, что женщина решила пересечь проезжую часть по переходу, проигнорировав сигнал светофора, на тот момент запрещавший ей находиться на дороге.

Водитель легковушки сумел увернуться от пешехода и остановился, после чего в него въехал другой участник движения, не сумевший вовремя среагировать на изменение обстановки.

Женщина благополучно добралась до противоположного тротуара, лавируя между машинами, и скрылась в неизвестном направлении.