Теннисист Хачанов пробился во второй круг турнира в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов в двух партиях без особых проблем одолел американца Сэма Куэрри на турнире в Пекине. Итоговый счет – 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Соперники провели на корте 1 час 14 минут.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро и испанцем Альбертом Рамосом, который состоится 2 октября.

В этот же день сыграет еще один представитель России Андрей Рублев. Его соперником станет португалец Жоау Соуза.