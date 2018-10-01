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1 октября 201811:25

В дагестанском Каспийске с отравлением госпитализирован 21 младшеклассник

В дагестанском городе Каспийск отравились школьники.

Инцидент произошел в общеобразовательной школе № 1. В инфекционное отделение больницы был доставлен 21 ребенок, на амбулаторном лечении находятся 6 человек. Все они являются учащимися младших классов. У всех диагностирована острая кишечная инфекция.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану, идет эпидемиологическое расследование: специалисты проводят проверки школы, поставщиков продуктов, а также павильонов быстрого питания, которые находятся рядом со школой.

В середине августа в спортивном лагере "Спартак" в Дагестане отравились 73 ребенка, 54 из них были госпитализированы. Лагерь был закрыт. Причиной отравления была сальмонелла, которой было заражено куриное мясо.

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