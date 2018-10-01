Вышел из морга и исчез: в Ленобласти пятый день ищут главного судмедэксперта

В Ленинградской область пятые день ищут руководителя казенного бюро областной судебно-медицинской экспертизы, передает "Интерфакс".

26 сентября Арнольд Андреев вышел с работы, но домой так не вернулся. Его телефон вне зоны доступа, последний раз был включен 28 сентября.