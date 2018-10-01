Активистка движения против сексдомогательств призналась в связи с несовершеннолетним

Итальянская актриса и активистка движения против сексуальных домогательств Me Too Азия Ардженто признала сексуальную связь с несовершеннолетним актером, которую ранее отрицала, передает РИА Новости.

В октябре 2017 года Ардженто была одной из первых, обвинивших известного кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, тем самым положив начало волне подобных разоблачений​​​.

По данным СМИ, спустя несколько месяцев после обвинений в адрес Вайнштейна Ардженто договорилась выплатить крупную сумму, чтобы урегулировать претензии актера Джимми Беннетта. Юноша заявил, что его совратила 37-летняя актриса в 2013 году в отеле в Калифорнии, когда ему было всего 17 лет (минимальный возраст согласия в Калифорнии — 18 лет).

Поначалу актриса, категорически отрицавшая связь с юношей, в ночь на понедельник сообщила свою версию событий в одном из телешоу. По словам Ардженто, Беннетта пришел ку ней и просил помощи в подготовке к прослушиванию.

"Он стал целовать и трогать меня, но не как ребенок, которым я его видела, но как мальчишка с бушующими гормонами. Он буквально прыгнул на меня. Я ничего не чувствовала, я никак не реагировала, поскольку для меня ситуация казалась немыслимой", — заявила Ардженто. По словам актрисы, что в последующие месяцы Беннетт отправлял ей свои интимные видео.

На фоне обвинений в домогательствах в 2017-2018 годах оборвалась карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса. Самый большой резонанс вызвал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.