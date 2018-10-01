Покусавшей полицейского из-за бутылки водки предпринимательнице вынесли приговор

Владелица частного магазина в Нефтекумске, ее супруг и дочь получили условные сроки за организацию нелегального бизнеса, защищая который, женщина напала на стража порядка и покусала его, сообщает управление СКР по Ставропольскому краю. Схватку с полицейским из-за бутылки водки сняли на видео.

К торговой точке Любови Лепёхиной не было претензий ровно до тех пор, пока она вместе с ближайшими родственниками не начала торговать контрафактной водкой. Визит полицейских предпринимательница всеми силами старалась превратить в фарс, но, потерпев фиаско, попробовала себя в роли прижатой к стене жертве трагедии.

"Да не дам я тебе ее! Может, я хочу выпить?! И выпью! Руки убери! Пошел вон!" — требовала Лепёхина от служителя закона, пытавшегося отобрать у нее бутылку "паленой" водки.

Полицейский не отступал, а потому женщина вцепилась зубами ему в руку, тогда как ее супруг и дочь обличали проверяющих в воровстве.

В конце концов причину конфликта — партию водки — все же изъяли, эксперты признали ее опасной для человека. Лепёхину суд приговорил к 3,5 годам условно, а ее партнеров по бизнесу (и родственников) — к трем годам условно.