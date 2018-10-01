Иран нанес авиаудар по штаб-квартире террористов в Сирии

Иран нанес удар по территории Сирии — к востоку от реки Евфрат. При этом были применены баллистические ракеты и беспилотники.

Как сообщили власти Исламской республики, целью атаки была штаб-квартира террористов, причастных к теракту в городе Ахвазе, передает "Россия 24".

Речь идет о событиях 22 сентября, когда вооруженные люди открыли огонь по участникам военного парада, при этом погибли 29 человек и еще около шестидесяти получили ранения.