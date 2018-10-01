В Подмосковье поймали пуму, гулявшую по дачам и напавшую на собаку. Видео

Хищника обнаружили на своем участке изумленные дачники в минувшее воскресенье: выйдя во двор на лай собак, хозяева дома обнаружили гигантскую кошку, державшую в зубах их питомца — Жулю.

"Богатые! Уроды! Напокупают себе!.." — прокомментировала хозяйка нападение на свою собаку, которую удалось отбить у пумы спустя примерно восемь минут. Жуле повезло: она осталась жива и не получила серьезных травм.

Взволнованные люди обратились к специалистам и пуму поймали, предварительно усыпив. В настоящее время хищник, оказавшийся молодым самцом, находится в местном приюте для бездомных животных, чувствует себя он хорошо. Его хозяева пока не найдены.

Очевидцы предполагают, что пума сбежала из соседней деревни Грязь, где расположены дачи людей с высоким достатком. Вероятно, животное завели ради забавы, однако не смогли обеспечить безопасные условия для его содержания.