Кремль не будет дискутировать со СМИ по делу Скрипалей

Кремль не будет участвовать в дальнейших дискуссиях со СМИ относительно дела Скрипалей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что с самого начала Россия предлагала совместные действия по расследованию инцидента, но это желание Москвы не встретило взаимности. Песков подчеркнул, что российские власти до сих пор лишены возможности получить какие-либо материалы.

"Понимаете, "BBC не может что-то подтвердить", "BBC может выдвинуть предположение" или еще что-то, и поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, то мы больше не хотим в этой дискуссии участвовать", — сказал Песков.

Как сообщает "Интерфакс", от дальнейших комментариев он воздержался.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в начале марта. Британские власти подозревают в этом двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению полиции, они являются сотрудниками ГРУ. Затем было опубликовано якобы настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. По версии Bellingcat и The Insider, он является полковником и Героем России.

Сами Петров и Боширов в интервью Маргарите Симоньян отрицали все обвинения. Они назвали все произошедшее совпадением и сказали, что СМИ превратили их жизнь в ад. По их словам, в Солсбери они приехали как туристы. Также они рассказали, что не работают в разведке, а ведут бизнес.