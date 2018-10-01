Нобелевка-2018: американец и японец получат премию за открытие в лечении рака

Нобелевскую премия 2018 года в области физиологии и медицины получат американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё за их открытия в терапии рака. Об этом объявил 1 октября Нобелевский комитет по медицине при Каролинском институте Стокгольма.

"До открытия, совершенного этими двумя врачами, прогресс в клиническом развитии терапии рака был достаточно скромным, — говорится на сайте Нобелевского комитета. - "Иммунная контрольная терапия" произвела революцию в лечении рака".

Говоря научным языком, Эллисон и Хондзё открыли ингибирование отрицательной иммунной регуляции. Суть же открытия в том, что врачи научили имунную систему человека более активно атаковать опухоль — это совершенно новый принцип лечения рака. Они нашли белок, который функционирует как тормоз иммунной системы, и научились блокировать его, тем самым отпуская дополнительные имунные клетки на борьбу с раком.

Джеймс Элиссон — иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М.Д.Андерсона Техасского университета. Тасуку Хондзё — иммунолог, работает в Киотском университете.