Один из самолетов "Аэрофлота" будет носить имя Кобзона

Один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет носить имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Как отметили в авиакомпании, имя "Иосиф Кобзон" присвоят среднемагистральному лайнеру Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. "Аэрофлот" введет его в эксплуатацию в декабре текущего года и будет использовать как на внутрироссийских, так и международных маршрутах.

Знаменитого певца связывали дружеские отношения с "Аэрофлотом". В 2016 году Иосифу Кобзону в виде исключения было присвоено почетное звание "Отличник Аэрофлота", которое дается лучшим работникам компании с длительным стажем работы и высокими профессиональными достижениями.

Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев назвал Кобзона великим певцом и незаурядным человеком, которого "Аэрофлот" может с полным основанием назвать своим другом. "На его песнях воспитана вся наша страна, в том числе несколько поколений советских и российских авиаторов. Считаем своим долгом, чтобы имя Кобзона продолжило высокий полет на борту нашего авиалайнера, вновь и вновь появляясь в самых разных городах России и мира", — подчеркнул Савельев.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.