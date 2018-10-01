В московском озере выловили крупную пиранью

Необычную находку сделали зеленоградские любители посидеть с удочкой — к берегу Школьного озера прибило труп крупной пираньи. Рыбаки поспешили снять прославленную в фильмах ужасов водную обитательницу на видео.

Рыбу с человеческими зубами обнаружили еще 28 сентября, когда в столице и Подмосковье резко опустилась температура. Именно этого скачка, судя по всему, уроженка Южной Америки и не пережила.

В 30-сантиметровой гостье местные рыбаки после длительных консультаций "узнали" красногрудую паку. Рыбы этого вида обитают в Амазонке и ее притоках и могут достигать в длину почти 90 сантиметров, при этом оставаясь совершенно безопасной для человека. В природе основу рациона представительницы харациновых составляют орехи, в неволе — растения, водоросли, фрукты и мелкие обитатели стеклянного мира.

Вопрос о попадании пираньи в Школьное озеро тоже быстро отпал — с высочайшей долей вероятности, на свободу рыбу отпустил один из местных аквариумистов, который либо столкнулся со стремительным (и неожиданным) ростом питомца, либо потерял интерес к паку, чье поведение в домашних условиях вряд ли можно назвать любопытным или захватывающим.

Пираньи нередко становятся добычей рыбаков, причем не только в столице или Петербурге, но и в Барнауле, на севере Коми и в Свердловской области.