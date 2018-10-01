Стал известен список игроков сборной России на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал имена 25 футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций против команд из Швеции и Турции. На сбор вызван полузащитник французского "Монако" Александр Головин. Игры пройдут 11 и 14 октября в Калининграде и Сочи.

Вратарскую линию национальной команды представят Андрей Лунев ("Зенит"), Маринато Гилерме ("Локомотив") и Антон Шунин ("Динамо").

Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — "Рубин"), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — "Зенит"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат") и Марио Фернандес (ЦСКА) вызваны в защитную линую национальной команды.

В полузащите сыграют Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Локомотив") и Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Артем Дзюба, Антон Заболотный ("Зенит") и Дмитрий Полоз ("Рубин") окажутся на острие атаки.

Список сборной опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза. Подготовка к матчам Лиги наций стартует 8 октября.