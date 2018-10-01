В английской деревне поставили скульптуру разъяренного Трампа и смелой девочки

В английской деревне Грейт-Миссенден, где долгие годы жил и творил британский писатель Роальд Даль, поставили статую разгневанного президента США Дональда Трампа и маленькой девочки Матильды Уормвуд — героини одноименной повести Роальда Даля.

Как сообщают британские СМИ, ее открытие было приурочено к 30-летию со дня публикации повести Даля "Матильда".

В ней одаренная девочка и ее друзья бросают вызов миру безразличных и деспотичных взрослых. В первую очередь — школьной директрисе с замашками диктатора.

Массивная статуя Дональда Трампа стоит рядом с Матильдой, которая упирает руки в бока.

При этом президент США наклоняется к девочке с гневным выражением лица. Сама же Матильда, которая изображена скульптором в нарочито нереалистичной — "мультяшной" манере, смотрит на него смело и ухмыляется.

Компания, которая управляет правами на книги и персонажей писателя, провела опрос и выяснила, что героиня повести Матильда, которой в этом году было бы 35 лет, скорее всего, противостояла бы нынешнему президенту США.

Об этом заявили 42 процента опрошенных. Их мнение и было учтено, когда решали, каким быть этой скульптурной композиции, установленной рядом с домом-музеем Роальда Даля, передает ТАСС.