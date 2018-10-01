Даниил Медведев стартовал с победы на теннисном турнире в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев, пробившийся через квалификацию в основную сетку турнира в Токио, в первом круге встречался с представителем Аргентины Диего Шварцманом. Россиянин оказался сильнее своего соперника в двух партиях со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. В следующем круге Даниил Медведев сразится с Мартином Клижаном из Словакии. Матч между ними состоится 3 октября.

Призовой фонд теннисного турнира в Токио составляет 1,8 миллиона долларов.