Генпрокуратура: в России не возбуждено ни одного дела за лайки

Ни одного уголовного дела за лайки в Интернете в России не возбуждено, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает РИА Новости.

Большинство дел об экстремизме заводят за деятельность в Интернете, отметил он, поэтому в народе их и окрестили делами о лайках и репостах, однако стоит разделять эти два понятия. Репост – это размещение информации, поэтому за это возбуждают уголовные дела, а за лайки – нет.

В сентябре Верховный суд РФ акцентировал внимание нижестоящих судов на то, что основаниями привлечением лица к ответственности должны быть данные о его личности и иные сведения, а не только размещение спорного материала в соцсети. Кроме того, суд должен оценивать аудиторию запрещенного контента: если страницу посетили только 5 человек, контент можно признать неопасным для общества, и в этом случае вынесут предостережение о недопустимости нарушения закона.