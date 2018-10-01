Барулин стал лучшим вратарем недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков четвертой недели регулярного чемпионата в четырех категориях. Среди вратарей не было равных Константину Барулину, выступающему за ХК "Сочи". На минувшей неделе он добился двух побед из трех, отразив в этих встречах 96,15% бросков.

Лучшим защитником назвали Павла Турбина из "Амура". Игрок обороны хабаровского клуба в четырех гостевых играх отдал три голевых паса. Его показатель полезности составил +2.

Роб Клинкхаммер ("Ак Барс") был признан лучшим нападающим. В четырех матчах канадец сумел записать на свой счет 4 шайбы. В игре с "Адмиралом" он отметился дублем.

Никита Шашков из "Сибири" стал лучшим новичком. В победном матче против подмосковного "Витязя" он забросил две шайбы, первая из которых стала для него дебютной в КХЛ.