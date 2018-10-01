Новая иммунотерапевтическая вакцина для борьбы с раком прошла первые клинические испытания

Учёные из Американской ассоциации исследований рака представили результаты испытаний новой терапевтической вакцины, нацеленной на лечение нескольких видов онкологии.

Специалисты поясняют, что одним из главных биомаркеров рака молочной железы, яичников, лёгких, а также колоректального и гастроэзофагеального рака (последние два вида поражают органы ЖКТ) является мембранный белок под названием HER2. Его повышенный синтез связан с ростом опухолей.

Сегодня уже применяются некоторые противораковые препараты для прямого ингибирования (подавления выработки) HER2, однако медики полагают, что иммунотерапия станет более эффективным методом лечения.

Идея заключается в создании иммунотерапевтического агента, который использует белок HER2 в качестве биомаркера, чтобы направлять защитные силы иммунной системы организма на борьбу с раковыми клетками.

По словам исследователей, такая терапия может снизить риск побочных эффектов, которые часто проявляются при традиционной химиотерапии.

Разработанная вакцина "настраивается" специфическим образом для каждого отдельного пациента, обеспечивая персонализированное лечение. Для этого нужно провести забор клеток, модифицировать их и ввести обратно в организм.

Из образца крови пациента выделяются дендритные клетки, стимулирующие иммунный ответ. Эти клетки модифицируются таким образом, чтобы они могли "видеть" белок HER2. Затем их вводят пациенту при помощи внутрикожной инъекции (между слоями кожи). Попадая в организм, эти клетки должны "настроить" иммунный ответ, чтобы защитные силы атаковали опухоль, экспрессирующую белок HER2.

Доклинические исследования показали, что этот тип вакцины может уничтожать уже разросшиеся опухоли, а также метастазы в лёгких мышей.

В первой фазе клинических испытаний пациентам с различными типами метастатического рака вакцину вводили на 0, 4, 8, 16 и 24 неделе лечения.

Среди шести добровольцев, получивших низкую дозу вакцины (5 миллионов дендритных клеток на инъекцию) изменений не наблюдалось. А вот среди одиннадцати пациентов, которые получили более серьёзное лечение (10 или 20 миллионов дендритных клеток на инъекцию) у шести пациентов наблюдались улучшения.

Так, у одного из участников с раком яичников был отмечен полный иммунный ответ, который длился 89 недель. У другого пациента с гастроэзофагеальным раком медики наблюдали частичный ответ, который длился 16 недель.

"Наши результаты показывают, что у нас очень перспективная вакцина для HER2-сверхэкспрессирующих раковых заболеваний. Основываясь на текущих данных о безопасности и клинических преимуществах, доза вакцины была увеличена до 40 миллионов дендритных клеток на инъекцию", — рассказывает Джей Берзофский (Jay Berzofsky) из Национального института онкологии США.

По его словам, первая фаза клинических испытаний подтвердила отсутствие кардиотоксичности и других нежелательных побочных эффектов. У пациентов наблюдались лишь незначительные реакции в месте инъекции, которые не требовали лечения.

Испытания новой методики лечения продолжатся. Кроме того, команда намерена выяснить, как будет работать вакцина вкупе с другими терапевтическими методами.

Промежуточные итоги своей работы учёные представили на четвёртой Международной конференции по иммунотерапии рака (Fourth CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer Immunotherapy Conference).

Между тем похожий метод иммунотерапии при помощи наночастиц, нацеленных на раковые опухоли с высоким уровнем экспрессии белка HER2, разрабатывают исследователи из американской клиники Мэйо.

В других работах специалисты доказали, что риск развития агрессивного HER2-положительного рака молочной железы увеличивается при воздействии распространённого инсектицида. А победить такой вид онкологии помогает уменьшение жиров в рационе.

Добавим, что сегодня всё больше учёных и клиницистов в борьбе с раком делают ставку на иммунотерапию. Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о новых методиках лечения рака груди и мозга. Также выяснилось, что повысить эффективность иммунотерапии рака помогают особые молекулы и некоторые кишечные бактерии.

К слову, именно за разработку иммунотерапевтических стратегий в лечении рака Джеймсу Эллисону (James Allison) и Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo) была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине 2018.