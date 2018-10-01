Молодых педагогов будут призывать в армию только раз в год

С этого года молодых педагогов будут призывать в армию только один раз в году — в период весенней кампании. По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Евгения Бурдинского, законодательство предусматривает срок призыва граждан, являющихся педагогическими работниками: с 1 мая по 15 июля.

Для сельских жителей, занятых в уборочных работах, призыв начнется после страды — с 15 октября, передает "Интерфакс".

Для жителей Красноярского, Камчатского, Пермского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Иркутской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов призыв начнется на месяц позже — с 1 ноября.