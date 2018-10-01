Пассажир аэроплана снял на видео аварийную посадку с отказавшим двигателем

Мужчина, оказавшийся в качестве пассажира в кабине сверхлегкого летательного аппарата в ЮАР, пережил несколько неприятных минут, заодно сняв на видео аварийную посадку, успешно выполненную пилотом.

На записи видно, как у летательного аппарата, находившегося в воздухе на пути к каньону реки Блайд – одной из наиболее известных туристических достопримечательностей страны, расположенной в провинции Мпумаланга, отказал двигатель.

Летчик сразу же начал снижение и через некоторое время ему удалось приземлиться на вспаханное поле.

После касания земли воздушное судно перевернулось, однако в результате инцидента никто не пострадал.