Тема:
Космический мусор 1 час назад
Инженеры научили спутник сбивать космический мусор струёй плазмы из собственного двигателя
Исследователи разработали новую технологию очистки земной орбиты от космического мусора. Речь идёт об устройстве на борту спутника, которое выбрасывает плазменную струю, сбивающую ненужные объекты. Оно же используется как двигатель космического аппарата.
От других аналогичных устройств разработка отличается тем, что в режиме "стрельбы" по космическому мусору она выбрасывает две струи в противоположном направлении, чтобы не придавать спутнику нежелательное ускорение.
Подробности устройства новинки и результаты лабораторных испытаний описаны в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports группой во главе с Акирой Андо (Akira Ando) из Университета Тохоку в Японии.
Специалистами предложены разные схемы удаления космического мусора. В некоторых проектах аппарат-мусорщик входит с целью в прямой механический контакт, например, ловит её сетью или цепляет гарпуном и буксирует на тросе. Такие схемы небезопасны: малейший просчёт грозит столкновением, после которого спутник-уборщик уже сам рискует превратиться в космический мусор.
Более надёжны сценарии, в которых на цель воздействует луч лазера или струя плазмы. Из-за этого фрагмент мусора теряет скорость и переходит на всё более низкую орбиту, в конце концов сгорая в плотных слоях атмосферы.
Но и этот метод не лишён недостатков. Установка, выбрасывающая со спутника струю плазмы, фактически представляет собой реактивный двигатель. После её включения аппарат полетит в сторону, противоположную направлению "выстрела". Таким образом, расстояние между "стрелком" и мишенью будет всё время расти, а значит, эффективность воздействия на последнюю – падать.
Чтобы избавиться от этой помехи, можно установить на спутник дополнительный двигатель, который будет компенсировать тягу от "плазменной пушки". Но при конструировании космической техники на счету буквально каждый грамм массы и кубический сантиметр объёма. Монтировать на одном аппарате два дублирующих друг друга устройства попросту нерационально.
"Если удаление мусора сможет быть осуществлено [с помощью] одной мощной силовой установки, это будет иметь большое значение для будущей космической деятельности", – отмечает первый автор статьи Кадзунори Такахаси (Kazunori Takahashi), также из Университета Тохоку.
В связи с этим группа Андо предложила многофункциональную установку. Она может работать как двигатель, разгоняя или замедляя спутник. Кроме того, она может выполнять и функции "плазменной метлы". В этом режиме из одной пушки выбрасывается сразу две струи в противоположных направлениях. Благодаря этому спутник остаётся на месте, не удаляясь от своей мишени. Направление струй, истекающих из обеих сопел, точно контролируется с помощью магнитного поля.
В лабораторных условиях учёные измеряли силу воздействия на объект, имитирующий космический мусор, и на сам спутник. Как и ожидалось, вторая из них оставалась равна нулю с высокой точностью.
"Это открытие значительно отличается от существующих решений. Оно внесёт существенный вклад в будущую устойчивую деятельность человека в космосе", – резюмирует Такахаси.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о разных проектах по очистке земной орбиты, в том числе о "ковре-самолёте" и роботе-уборщике с лапами геккона.
Ранее по теме
-
Спутник впервые поймал сетью космический мусор11 суток назад
-
На МКС начали первое тестирование спутника для сбора космического мусора3 месяца назад
-
Против космического мусора: робот-уборщик с лапками геккона наведёт на орбите порядок15 месяцев назад
-
Специалисты предлагают убрать космический мусор с помощью "ковра-самолёта"17 месяцев назад
-
Субботник на орбите: Япония отправила в космос сборщика космического мусора21 месяц назад
-
Космический мусор предлагают отправить на Марс, он пригодится первым колонизаторам22 месяца назад
Сейчас
Умер Шарль Азнавур
Картина дня
-
Умер Шарль Азнавур
- Нобелевка по медицине присуждена американцу и японцу
- Македонию не переименуют. Референдум провален
- Вратарь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу
- В Москве стартовала эстафета огня Универсиады-2019
Самое читаемое
-
Усманов заявил, что в России остался лишь один олигарх
- Жене спать мешал: мужчина застрелил соседа из-за громкой музыки
- Председатель Госдумы ответил депутату, которой не хватает 380 тысяч в месяц
- Авиадиспетчер ценой жизни спас самолет с пассажирами во время землетрясения в Индонезии
- В России меняются правила доставки пациентов бригадами скорой
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Новая "трешка" BMW рассекречена до премьеры
- Начались российские продажи нового Kia Cerato
- По Крымскому мосту пустили грузовики
- Стало известно, на сколько подорожают автомобили в России
Экономика
-
Минфин РФ: средняя цена нефти Urals в январе-сентябре увеличилась на 40%
- США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения: USMCA вместо NAFTA
- НАФТА 2.0: 10 фактов о новом торговом соглашении
- Глава МВД США выступил с угрозами морской блокады России на Ближнем Востоке
- Иран не намерен снижать добычу нефти из-за санкций США
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Вино + шоколад + пиво: диета вашей мечты против воспалений
Вести в 20.00
-
Захват храма на Украине
- Регионам представили новых губернаторов
- Трагедия в Петербурге: 500 тонн кипятка залило кафе за секунды
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- Как и где зарабатывают "новые" московские попрошайки
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Сбежавшая пума напугала жителей Подмосковья
- На юге Москвы прямо в магазине работало мини-казино
- "Золотая осень": гурманов ждут тонны самых разных продуктов
- Москва вошла в список лучших городов мира для путешествий
- День пожилых людей: столичные парки приготовили программу на целую неделю
- В Московском зоопарке можно увидеть трех детенышей сурикатов
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Разгадана природа "извержений" самых больших во Вселенной звёзд
- Экологи: растения захватывают потеплевшую Арктику
- Раскат грома на рассвете: обнаружен новый вид 12-тонного динозавра
- Учёные создали химиотерапевтический гидрогель для лечения рака кожи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов