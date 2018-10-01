На севере Москвы столкнулись маршрутка и четыре легковушки

На северо-западе Москвы маршрутное такси столкнулось с четырьмя автомобилями.

Авария произошла возле дома 99 по улице Свободы. В результате ДТП четыре человека получили травмы.

На месте происшествия находятся три машины скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, движение в сторону центра перекрыто. На улице Свободы, а также на соседней Планерной образовались пробки.