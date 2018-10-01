В США кофейня просит у клиентов персональные данные вместо денег

Бизнесмены из Японии открыли при американском университете Браун в городе Провиденс, штат Род-Айленд, необычную кофейню Shiru. В ней можно расплатиться за еду и напитки не деньгами, а персональными данными. Одни легко идут на это, другие считают такой подход возмутительным, сообщает NPR.

Интересно, что людям "с улицы" сотрудники кафе отказывают в обслуживании, вежливо объясняя, что оно предназначено только для сотрудников и учащихся университета. Преподавателям вуза можно платить в кофейне деньгами, студентам же – только личными данными.

Перед тем, как заказать кофе, молодых людей просят заполнить электронную анкету, в которой нужно указать имя, дату рождения, адрес электронной почты, номер телефона, факультет и профессиональные интересы.

Представители Shiru предупреждают студентов, что их персональные данные будут переданы компаниям-спонсорам, среди которых такие известные фирмы, как Nissan, Microsoft, Suzuki. Авторы проекта называют такое сотрудничество взаимовыгодным для молодых людей и фирм, ведь это возможность получить работу в крупной компании.

Впрочем, у многих есть опасения по поводу прозрачности такой схемы. Некоторые студенты боятся, что их персональные данные могут передать не только известным и уважаемым фирмам, но и менее благонадежным компаниям или вовсе мошенникам. Кроме того, есть шанс, что после получения базовых данных о человеке опытные хакеры выяснят номера их банковских счетов и другую конфиденциальную информацию.

Те, кому нравится принцип работы Shiru, говорят, однако, что все их данные, которые просят указать сотрудники кафе, и без того можно найти в соцсетях.

В настоящий момент отделения Shiru есть в США, Индии и Японии.